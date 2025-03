Gast pinkelt in Essen - Lokal entschädigt Tausende Kunden

Nach der Verbreitung eines Videos von einem in einen Feuertopf urinierenden Gast hat eine chinesische Restaurantkette Entschädigungszahlungen für tausende Gäste angekündigt.

Die online verbreiteten Aufnahmen zeigen, wie ein auf einem Tisch stehender Mann sich in einem Restaurant der Kette Haidilao in Shanghai in einen Topf mit brodelnder Brühe erleichtert.

Nachdem die Restaurantkette sich zunächst tagelang nicht zu dem Video geäußert hatte, räumte sie den unappetitlichen Vorfall am Mittwoch schließlich ein. In der Nacht auf 24. Februar hätten zwei Männer nach ihrer Mahlzeit "in einem abgetrennten Raum der Haidilao-Filiale in Shanghai in einen Fondue-Topf uriniert", erklärte das Unternehmen im Onlinedienst Weibo. Haidilao habe juristische Schritte eingeleitet und entschuldige sich bei allen Gästen für den Vorfall.

Die Restaurantkette kündigte an, die volle Rechnung für alle Gäste zu erstatten, die zwischen dem Vorfall und dem 8. März in der betroffenen Filiale gegessen haben. Zusätzlich sollten diese die zehnfache Summe ihrer Essensrechnung als Entschädigung erhalten.