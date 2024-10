Georgien: Pro-europäische Opposition laut Exit-Polls vorn

Umfrage sieht Bündnis aus vier EU-freundlichen Oppositionsparteien bei 51,9 Prozent

Bei der Parlamentswahl in Georgien liegt das pro-europäische Oppositionsbündnis laut Nachwahlbefragungen vorn. In der kurz nach Schließung der Wahllokale am Samstagabend veröffentlichten Umfrage kam das Bündnis aus vier EU-freundlichen Oppositionsparteien auf 51,9 Prozent. Die Russland zugewandte Regierungspartei Georgischer Traum lag demnach bei 40,9 Prozent.

Bei der Parlamentswahl ist es nach Angaben der proeuropäischen Präsidentin Salome Surabischwili zu Gewalt gekommen. "Ich möchte auf die zutiefst beunruhigenden Vorfälle von Gewalt in verschiedenen Wahllokalen hinweisen", erklärte Surabischwili am Samstag in Onlinediensten. Zuvor waren in den Internet-Netzwerken Videos verbreitet worden, die an mehreren Orten bei Wahllokalen heftige Konfrontationen zeigten. Es zeichnet sich eine rege Wahlbeteiligung ab.