"Hamas-Anführer verstecken sich in Spitälern"

Laut Verhörberichten von gefangen genommenen Terroristen benutzt die radikal-islamistische Hamas Krankenwagen, Spitäler, Moscheen und Schulen für terroristische Aktivitäten.

Die israelische Armee und der israelische Geheimdienst "Schin Bet" haben Teile von Verhören von Hamas-Terroristen veröffentlicht, die an dem Massaker vom 7. Oktober beteiligt waren und gefangen genommen worden waren.

Einer der Gefangenen sagte demnach, dass der militärische Arm der Hamas über eigene Krankenwagen verfüge. Einige von den Rettungsautos seien in Stützpunkten stationiert seien. Deren Erscheinungsbild sei jenen von "zivilen Krankenwagen ähnlich, um keinen Verdacht zu erregen oder von Israel ins Visier genommen zu werden".

Ein anderer Hamas-Terrorist schildert, dass während eines Kampfes Krankenwagen zur Evakuierung von Kämpfern und Terroristen eingesetzt werden. Außerdem würde die Terrororganisation die Krankenwagen auch zum Transport von Lebensmitteln, Sprengstoff und Waffen verwenden. Der Grund sei, dass dies als sichere Möglichkeit gilt.

"Die meisten hochrangigen politischen und militärischen Führer der Hamas verstecken sich in Spitälern, insbesondere im Al-Shifa-Spital", verrät eine der Gefangenen in einem Verhör. Die israelische Armee vermutet gar ein Hamas-Hauptquartier unter dem Al-Shifa-Spital in Gaza-Stadt.