Gegen den mutmaßlichen Hamas-Sympathisanten Maximilian H. wurde Anklage erhoben. Wegen seiner Aussagen gegenüber dem TV-Sender "BR" bei einer Pro-Palästina-Demo, wurde ein Verfahren gegen ihn wegen Billigung von Straftaten eingeleitet.

Deutschland. Die Generalstaatsanwaltschaft München hat Anklage gegen den mutmaßlichen Sympathisanten der Terrorgruppe Hamas Maximilian H. (27) wegen seiner Aussagen in einem Bericht des BR-Politikmagazins "Kontrovers", erhoben. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Billigung von Straftaten eingeleitet. Maximilian H. muss in den nächsten Monaten vor Gericht.

Der 27-jährige mutmaßliche Hamas-Sympathisant sagte, im BR-Bericht über eine verbotene Pro-Palästina-Demo in München, in die Kamera: "Für die Tat alleine habe ich kein Verständnis. Aber für die Jahre davor, was passiert ist, wenn ich mir dann diese Tat anschaue, dann sage ich: Das ist viel zu wenig." Mit diesen Aussagen sympathisiert der Mann mit der Terrororganisation Hamas und deren fürchterlichen Gräueltaten am 7. Oktober in Israel mit über 1.400 Toten – relativiert somit die grausamen Morde sogar.

Anklage gegen Hamas-Sympathisanten erhoben

Hamas-Sympathisant wurde bereits zu Knast-Strafe verurteilt

Nach der Anklage gegen Maximilian H. droht dem Münchner jetzt eine Geldstrafe oder Knast bis zu drei Jahren. Die Härte der Strafe hängt auch davon ab, ob er vorbestraft ist – oder bereits Ärger mit der Justiz hatte. Wie "Bild" berichtet, dürfte genau das der Fall sein. Denn die deutsche Zeitung zitiert eine Gerichtssprecherin, die sagt, dass gegen den Angeklagten wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln am 26. Oktober 2021 eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verhängt wurden. "Die Entscheidung wurde mit der Berufung angefochten. Über den weiteren Verfahrensgang ist beim Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen nichts bekannt", so die Sprecherin. Laut "Bild" ist das Urteil noch nicht rechtskräftig – es ist derzeit in Revision.