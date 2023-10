Hamas-Terror: Jetzt starten Rettungsflüge für Österreicher

In diesen Stunden beginnt die Rückholung von Österreichern, die dem Hamas-Terror entkommen wollen.

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, jetzt geht es los. Um 10.30 Uhr am Vormittag (heute Mittwoch) wird vom Fliegerhorst Hörsching (OÖ) ein Hercules-Flugzeug (C 130) des Bundesheeres nach Zypern starten, um von dort Österreicher an vorerst fünf Einsatztagen aus Israel zu holen.

Auch Psychologen an Bord

Mit dabei sind zwei Besatzungen inklusive Technikern und Soldaten des Jagdkommandos sowie psychologischen Betreuern - rund zehn Personen insgesamt. Erste Station ist am frühen Nachmittag der Flughafen Paphos in Zypern.

Pro Flug 60 Passagiere

Das Transportflugzeug (das größte des Bundesheeres, Kapazität für 60 Passagiere) wird dann nach Israel fliegen und die Ausreisewilligen nach Zypern bringen. Von dort geht es für die Österreicher mit Linienflügen weiter. Vorerst 150 meldeten sich am Dienstag für einen Evakuierungsflug an. Die Aktion ist vorerst für fünf Tage anberaumt.

© BUNDESHEER ×

Nachdem wegen der Kriegslage zahlreiche Fluglinien ihre Flüge in Israel bis auf weiteres eingestellt haben, hat die Bundesregierung beschlossen, solche Evakuierungsflüge mit dem Bundesheer durchzuführen.

Das Außenministerium ruft alle Österreicherinnen und Österreicher, die das Angebot in Anspruch nehmen möchten, auf, sich per E-Mail mit der Österreichischen Botschaft in Tel Aviv in Verbindung zu setzen und die Kontaktdaten an tel-aviv-ob@bmeia.gv.at bekannt zu geben.

8.000 Österreicher in Israel

Rund 8.000 Österreicherinnen und Österreicher leben in Israel, mehr als 200 waren laut dem Außenministerium zu Kriegsbeginn am Samstag als Reisende gemeldet.