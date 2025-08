Hamas-Terroristen zwingen israelische Geisel, eigenes Grab zu schaufeln

Es sind zutiefst schreckliche Bilder. Die Hamas-Terroristen lassen eine Geisel ihr eigenes Grab schaufeln.

Noch immer befinden sich rund 50 Menschen in der Geiselhaft von Hamas-Terroristen im Gazastreifen – unter ihnen der 24-jährige Evyatar David.

Am Samstag wurde ein Video veröffentlicht, das untere anderem die deutsche "Bild" aufgreift, das ihn beim Schaufeln seines eigenen Grabes zeigt. Die Aufnahme wurde laut Angaben zu Propagandazwecken von der Hamas verbreitet.

Grausame Bilder

Die Bilder zeigen David geschwächt und ausgemergelt. Er muss auf Hebräisch sprechen und wiederholen, dass nur Israel sein Leid beenden könne. Gleichzeitig gräbt er mit einer Schaufel eine Grube, die er selbst als sein Grab bezeichnet. In dem Video erklärt er, dass er mehrere Tage nichts gegessen habe. Am Ende der Aufnahme sackt er in sich zusammen.

Familie appelliert an die Öffentlichkeit

Die Familie von Evyatar David hat der Veröffentlichung eines Standbilds aus dem Video gegenüber der deutschen "Bild"-Zeitung ausdrücklich zugestimmt, um auf das Schicksal des jungen Mannes aufmerksam zu machen. In einer Erklärung schreibt sie: „Wir sind gezwungen, mitanzusehen, wie unser geliebter Sohn und Bruder Evyatar in den Tunneln der Hamas in Gaza absichtlich und zynisch ausgehungert wird – ein lebendes Skelett, das lebendig begraben wird.“

Während weltweit vielerorts Proteste stattfinden, gibt es laut Familie kaum öffentliche Forderungen nach Freilassung der verbliebenen Geiseln in Berlin, London oder Paris. Die Angehörigen hoffen, dass durch die Veröffentlichung des Materials das Leid der Geiseln nicht in Vergessenheit gerät.