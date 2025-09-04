Handtuch-Krieg: Urlauber schlafen jetzt sogar schon am Pool

Der Kampf um die Poolliegen nimmt skurrile Ausmaße an.
Der alljährliche Kampf um Sonnenliegen erreicht auf Teneriffa diesen Sommer eine neue Dimension: Statt frühmorgens ein Handtuch auszulegen, schlafen manche Gäste gleich die ganze Nacht auf der Poolliege – um sich so die Pole Position zu sichern.
- Luxusjacht kentert – wenige Minuten nach dem Stapellauf
- Influencer besucht "Kannibalen-Stamm" – dann wird es gefährlich
Ein britischer Urlauber filmte das nächtliche Szenario: Um 7 Uhr morgens, noch vor Morgengrauen, lagen bereits tief schlafende Gäste auf den Liegen – offenbar mit Kissen und Schlafsack – während andere erschrocken zusahen. Besonders brisant: In einigen Hotels wurde dieses Verhalten durch TikTok-Videos öffentlich thematisiert, was das Hotelpersonal zum Eingreifen bewegte.
@ben___1995 7am, Dark outside and people sleep on sun loungers to reserve their spot ????♂️???? Nothing beats a jet2 holiday? ???????? #holiday #sunbed #swimmingpool #tenerife #costaadeje ♬ s a f e - ➷｡˚???????????? ೃ࿔₊
Als Reaktion veranlassten einzelne Hotels drastische Maßnahmen: Ein sogenannter „Pool-Sheriff“ räumt reservierende Handtücher morgens rigoros ab, und in manchen Anlagen dürfen Liegen vor 9 oder 10 Uhr nicht belegt werden. Ansonsten gilt: Werden Gegenstände auf einer nicht genutzten Liege gefunden, greifen Mitarbeiter ein – mitunter nehmen sie Handtücher mitsamt Taschen weg und hinterlassen eine Notiz mit Hinweis, wo diese abgeholt werden können.