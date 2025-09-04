Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Liegen
© TikTok

Skurrile Szenen

Handtuch-Krieg: Urlauber schlafen jetzt sogar schon am Pool

04.09.25, 09:19
Teilen

Der Kampf um die Poolliegen nimmt skurrile Ausmaße an. 

Der alljährliche Kampf um Sonnenliegen erreicht auf Teneriffa diesen Sommer eine neue Dimension: Statt frühmorgens ein Handtuch auszulegen, schlafen manche Gäste gleich die ganze Nacht auf der Poolliege – um sich so die Pole Position zu sichern.

Ein britischer Urlauber filmte das nächtliche Szenario: Um 7 Uhr morgens, noch vor Morgengrauen, lagen bereits tief schlafende Gäste auf den Liegen – offenbar mit Kissen und Schlafsack – während andere erschrocken zusahen. Besonders brisant: In einigen Hotels wurde dieses Verhalten durch TikTok-Videos öffentlich thematisiert, was das Hotelpersonal zum Eingreifen bewegte.

 

@ben___1995 7am, Dark outside and people sleep on sun loungers to reserve their spot ????‍♂️???? Nothing beats a jet2 holiday? ???????? #holiday #sunbed #swimmingpool #tenerife #costaadeje ♬ s a f e - ➷｡˚???????????? ೃ࿔₊

 

 

Als Reaktion veranlassten einzelne Hotels drastische Maßnahmen: Ein sogenannter „Pool-Sheriff“ räumt reservierende Handtücher morgens rigoros ab, und in manchen Anlagen dürfen Liegen vor 9 oder 10 Uhr nicht belegt werden. Ansonsten gilt: Werden Gegenstände auf einer nicht genutzten Liege gefunden, greifen Mitarbeiter ein – mitunter nehmen sie Handtücher mitsamt Taschen weg und hinterlassen eine Notiz mit Hinweis, wo diese abgeholt werden können.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden