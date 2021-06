Auch ein Österreich wird seit dem Einsturz eines Hochhauses nahe Miamis vermisst.

Seit dem Einsturz eines Hauses in der Nähe von Miami, Florida, sind 11 Menschen gestorben und weitere 150 Menschen werden vermisst.

Es gibt auch einen Österreicher. Der 32-jährige Mann und seine Frau leben seit vielen Jahren in den USA, bei einem Besuch bei seinem Schwiegervater stürzte das Gebäude plötzlich ein. Benny Weisz und seine Frau Malki (27 Jahre alt) leben in Lakewood, New Jersey. In der Nacht des Zusammenbruchs flog das seit fünf Jahren verheiratete Paar nach Surfside, um seinen Vater in Markis neuer Wohnung zu besuchen. Chaim Rosenberg (52 Jahre alt) ist kürzlich nach Champlainta gezogen, nachdem seine Frau an Krebs gestorben war und seine Eltern beide an Covid-19 gestorben waren.

Opferzahlen steigen

Nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses im US-Bundesstaat Florida steigt die Zahl der Todesopfer weiter. Im Laufe des Montages sei in den Trümmern ein weiterer lebloser Körper gefunden worden, sagte die Bürgermeisterin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levine Cava, am Montagabend (Ortszeit) an der Unglücksstelle in Surfside nahe Miami. Die Zahl der Toten sei damit auf elf gestiegen.