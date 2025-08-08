Heißluftballon stürzt auf Schuldach ab

Schrecksekunde bei den Bristol International Balloon Fiesta: Ein Heißluftballon stürzte kurz nach dem Start ab.

Bei der jährlichen Bristol International Balloon Fiesta stürzte ein Heißluftballon kurz nach dem Start auf ein Schuldach ab.

90 Heißluftballons starteten

Ein Sprecher des Festes sagte gegenüber der BBC: "Während des unglaublichen Massenaufstiegs von 90 Heißluftballons heute Morgen streifte einer der Ballons beim Landeanflug ein Dach."

Keine Verletzte

Laut Angaben gab es keine Verletzten: "Alle sind sicher gelandet und wir freuen uns auf ein tolles Fiesta-Wochenende."