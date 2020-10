Hier geht eine Domina mit Mann an der Leine einkaufen

Die Kunden in dem Supermarkt trauten ihren Augen nicht.

Das hat es im angesagten „Erewhon Health Food Store“ in Los Angeles wohl auch noch nie gegeben. Am Samstag spazierte am helllichten Tag eine Domina in den Supermarkt – mit einem untergebenen Mann an der Leine.

Paul Tao, Mitinhaber des IAMSOUND-Plattenlabels, postete das ungewöhnliche Foto auf Twitter und sorgte damit für einen viralen Hit. Über 100.000 User haben das Bild bereits kommentiert, Tausende das Posting geteilt.

Auch einige Promis haben das Foto bereits kommentiert. So schrieb Comedy-Autor Mike Ginn etwa: Wir dürfen lachen, die Frau bekommt ein paar neue OnlyFans und der Kerl bekommt eine große Portion Scham, die so groß ist, dass er sich 40 Jahre lang darauf einlassen wird.“ Schauspielerin Niccole Thurman machte sich hingegen über die Getränkepreise bei Erewhon lustig: „Der Man soll wie ein Hund laufen und dann gezwungen werden, 24 Dollar für einen Smoothie auszugeben."