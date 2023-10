Hisbollah-Angriffe: Israel warnt Libanon vor Krieg

"Wir sehen jeden Tag mehr und mehr Angriffe", erklärte Armeesprecher Jonathan Conricus Sonntag früh. Die pro-iranische Hisbollah-Miliz "eskaliert die Situation" und spiele ein "sehr, sehr gefährliches Spiel", sagte Conricus.

Er warnte den Libanon mit deutlichen Worten: "Die Hisbollah greift an und zieht den Libanon in einen Krieg hinein, bei dem er nichts gewinnen, aber viel verlieren wird", so Conricus.

Big question for Lebanon to answer: Is it worth jeopardizing what's left of Lebanese prosperity for the sake of ISIS of Gaza? https://t.co/MjNLnljwn1