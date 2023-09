Horror-Durchfall an Bord: Flieger muss umkehren

So haben sich die Passagiere ihren Flug von Atlanta nach Barcelona wohl nicht vorgestellt. Kurz nach dem Start um 20:47 Uhr am vergangenen Freitag wurde ein Reisender plötzlich furchtbar krank und musste schnell aufs Klo. Dabei handelte es sich aber nicht um eine gewöhnliche Magen-Darm-Erkrankung, sondern um einen wahren Horror-Durchfall, der schließlich den Flieger zum Umkehren zwang.

„Wir haben hier ein Problem mit biologischer Gefährdung“, gab der Pilot durch. „Wir haben einen Passagier, der im ganzen Flugzeug Durchfall hatte, deshalb sollten wir nach Atlanta zurückkommen.“

A Delta Airlines Airbus A350 turned around back to Atlanta Friday night because of diarrhea throughout the airplane from a passenger and it’s a biohazard. ????????



The FAA flight strip for DL194 was posted to Reddit (????xStang05x) Also a passenger posted here asking why her son’s… pic.twitter.com/VWbkB47wF1