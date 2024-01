"Ich habe ein Problem" - Neue Sorge um den Papst

Papst Franziskus ist abermals erkrankt. Der 87-Jährige leidet an einer Bronchitis.

Papst Franziskus ist erneut von Gesundheitsproblemen geplagt. So erklärte der 87-Jährige bei einer Audienz am Freitag, dass er an einer leichten Bronchitis leide. "Ich würde gerne die ganze Rede lesen, aber ich habe ein Problem, eine leichte Bronchitis", so Franziskus, auf dem Symposium "Université des Communicants en Église", das von der französischen Bischofskonferenz gefördert wird.

Dies war bereits die dritte Audienz des Papstes am Freitag. Bei den ersten beiden hatte Franziskus die jeweiligen Reden verlesen, wenn auch mit etwas heiserer Stimme. Bei der Audienz sprach der Papst das Thema Jugend an. "Ich bin besorgt, wenn ich von jungen Menschen höre, die sich hinter einem Bildschirm verbarrikadieren, deren Augen künstliches Licht reflektieren, anstatt ihre Kreativität zum Leuchten zu bringen. Ja, denn jung zu sein bedeutet nicht, die Welt in den Händen zu halten, sondern sich die Hände für die Welt schmutzig zu machen", sagte der Papst.

Immer wieder erkrankt

Franziskus sprach auch davon, dass die Jugendlichen "unter Druck gesetzt" und "zum Objekt immer anspruchsvollerer Leistungen gemacht" würden. Stattdessen sei "das rastlose Träumen" für junge Menschen wichtig, sonst "seid ihr junge Menschen im Ruhestand". Er betonte: "Wir alle brauchen die Kreativität und die Impulse, die nur ihr jungen Menschen uns geben könnt: euren Durst nach Wahrheit, euren Schrei nach Frieden, euren Blick in die Zukunft, euer hoffnungsvolles Lächeln. Bitte geht Risiken ein. Wenn ihr keine Risiken eingeht, wer dann?"

Anfang Dezember hatte Franziskus seine Teilnahme an der Weltklimakonferenz COP28 in Dubai absagen müssen. Auch auf mehrere andere öffentliche Auftritte musste er verzichten. Nach Angaben des Vatikans litt der gebürtige Argentinier auch damals an einer Bronchitis. Mehrfach ließ er Ansprachen von anderen hochrangigen Geistlichen vortragen. Vergangenes Jahr wurde der Pontifex zweimal in einer Klinik in Rom stationär behandelt, darunter eine Operation am offenen Bauch.