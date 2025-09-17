In DIESEM EU-Land lernen Schüler das Fliegen von Drohnen

In Litauen werden erstmals Schüler im Fliegen von Drohnen unterrichtet, um die Verteidigungsfähigkeit des Landes zu stärken.

Das Verteidigungsministerium eröffnete am Dienstag an der Grenze zu Russland die erste von landesweit neun Schulen, in denen Kinder ab zehn Jahren und Erwachsene den Umgang mit Drohnen erlernen sollen.

"Es geht darum, militärische Verteidigungsfähigkeiten aufzubauen, was Litauen sehr ernst nimmt, da es in der Nachbarschaft von Russland und Belarus lebt", sagte der stellvertretende Verteidigungsminister Tomas Godliauskas. Unterrichtet werden demnach der Betrieb von sogenannten First-Person-View- (FPV), Quadrocopter-und Nurflügeldrohnen sowie deren Montage und Programmierung.

Die Eröffnung der Schule in Taurage, 20 Kilometer von der russischen Exklave Kaliningrad entfernt, erfolgt vor dem Hintergrund erhöhter Spannungen. Das NATO-Mitglied Litauen hatte das Bündnis um eine Stärkung seiner Luftverteidigung gebeten, nachdem in diesem Sommer zwei russische Drohnen über Belarus kommend dort abgestürzt waren. Erst am Freitag hatte die NATO Pläne zur Verstärkung der Verteidigung der Ostflanke angekündigt. Zwei Tage zuvor hatte Polen russische Drohnen abgeschossen, die seinen Luftraum verletzt hatten. Beobachtern zufolge will Russland damit auch testen, wie die jeweiligen Länder und die NATO-Länder reagieren, etwa die USA unter Präsident Donald Trump.