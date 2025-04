Asyl: DIESES EU-Land ist jetzt das Ziel Nummer 1

Erstmals ist Deutschland nicht mehr das beliebteste Ziel der Migranten.

Deutschland ist erstmals seit Jahren nicht mehr EU-Spitzenreiter bei Asylanträgen. Das berichtet die „Welt am Sonntag“ unter Berufung auf einen vertraulichen EU-Bericht. Demnach ist nun Frankreich das Zielland Nummer 1 in Europa.

Laut den bisher unveröffentlichten Zahlen der Asylagentur der Europäischen Union (EUAA) haben im ersten Quartal 2025 40.871 Migranten in Frankreich einen Asylantrag gestellt. Dahinter folgen Spanien und Deutschland – am wenigsten Asylanträge gibt es weiterhin in Ungarn und der Slowakei.

Neue Migrationswelle aus Südamerika?

Insgesamt stellten von Jänner bis März 210.641 Menschen einen Asylantrag in der EU sowie Norwegen und der Schweiz. Hauptantragsteller sind nun erstmals Venezolaner, auch die Anträge von Ukrainern, Chinesen und Indern stiegen stark an. Deutlich weniger Asylanträge gab es hingegen von Menschen aus Syrien, Kolumbien und der Türkei.

In Österreich sind die Asyl-Zahlen im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. In den ersten beiden Monaten wurden exakt 3.315 Asylanträge gestellt.