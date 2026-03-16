Inferno auf Intensivstation – mindestens 10 Tote nach Klinikbrand

Drama mitten in der Nacht: In einem Krankenhaus in Indien ist auf der Intensivstation ein Feuer ausgebrochen. Mindestens zehn Patienten kamen ums Leben, mehrere Menschen wurden verletzt. Die Behörden haben eine Untersuchung eingeleitet.

Das verheerende Feuer brach auf der Intensivstation des staatlichen SCB Medical College and Hospital in der Stadt Cuttack im ostindischen Bundesstaat Odisha aus. Als die Flammen entdeckt wurden, begann sofort eine Evakuierung der schwerkranken Patienten.

Doch für viele kam jede Hilfe zu spät.

Patienten sterben bei dramatischer Evakuierung

Nach Angaben der Behörden starben sieben Patienten während der hektischen Verlegung in andere Krankenhausbereiche. Drei weitere erlagen später ihren schweren Verletzungen. Mehrere weitere Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Rettungskräfte und Klinikpersonal kämpften stundenlang gegen Rauch und Flammen.

Kurzschluss als mögliche Ursache

Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Erste Hinweise deuten jedoch auf einen Kurzschluss hin. Die Regierung des Bundesstaates Odisha hat bereits eine Untersuchung angeordnet, um die genaue Ursache der Katastrophe zu klären.

Die Tragödie hat in der Region große Bestürzung ausgelöst. Behörden und Krankenhausleitung stehen nun unter Druck, den genauen Ablauf des Unglücks aufzuklären.