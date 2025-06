Iran: Israel muss mit harter Bestrafung rechnen

Die Mullahs haben bereits 100 Drohnen abgefeuert.

Israel hat in der Nacht auf Freitag den Iran angegriffen. Bei dem Großangriff wurden der Kommandant der mächtigen Revolutionsgarden und der Armeechef getötet, wie iranische Medien bestätigten. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu sprach vom Start einer gezielten Militäroperation, "um die iranische Bedrohung für das Überleben Israels zurückzudrängen". Der Iran startete umgehend mit einem Gegenangriff. Laut Israels Armee wurden 100 Drohnen auf das Staatsgebiet abgefeuert.

Die Armee bereite sich darauf vor, die Drohnen abzufangen, erklärte der israelische Armeesprecher Effie Defrin. An Israels Angriffen auf Ziele im Iran waren seinen Angaben zufolge 200 Kampfflugzeuge beteiligt, die rund 100 Ziele im ganzen Land beschossen, die Angriffe auf iranische Atomanlagen dauerten demnach weiter an. Die USA sind der Regierung zufolge nicht an dem Angriff beteiligt.

Khamenei: Israel muss mit harter Bestrafung rechnen

Irans Staatsoberhaupt Ayatollah Ali Khamenei drohte Israel umgehend mit Vergeltung. Israel müsse mit "einer harten Bestrafung" rechnen, wurde der Religionsführer in einer Mitteilung seines Büros zitiert. Israel habe sein "bösartiges Wesen" durch Angriffe auf Wohngebiete "mehr als je zuvor offengelegt", hieß es in der Mitteilung weiter. Khamenei bestätigte auch den Tod mehrerer Kommandanten und Wissenschaftler, die zu "Märtyrern" geworden seien. Auch die Revolutionsgarden kündigte eine entschlossene Vergeltung an.