Islam-Influencerin heiratet Hassprediger

Früher war sie Boxerin und Model, posierte öffentlich in bauchfreien T-Shirts und engen Leggings. Heute trägt sie Kopftuch und predigt via Instagram, dass der Islam die einzig wahre Religion sei. Sie und ein Islam-Prediger sollen nun verheiratet sein. DAS macht sie so gefährlich:

Sven Lau saß wegen der Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung mehrere Jahre im Knast und soll jetzt nach seiner Freilassung wieder in der Salafistenszene predigen.

Einen Monat nach Kennenlernen heirateten sie

Die ehemalige Boxerin und der "Scharia-Polizist" sollen jetzt laut der "Bild-Zeitung nach islamischem Recht verheiratet sein. Neben ihr soll er außerdem zwei weitere Frauen haben. Es soll zwischen den beiden auf einer Pilgerfahrt nach Mekka im Oktober 2024 gefunkt haben. Einen Monat später heirateten sie nach dem islamischen Recht.

Salafistenszene

Wie die "Bild" berichtet, wird diese Ehe von den Behörden als eine gefährliche Verknüpfung innerhalb der Islamistenszene angesehen. Sie lockt junge Mädchen seit Monaten in die Islamistenszene und wird deswegen vom Verfassungsschutz beobachtet. Und auch er ist bekannt in der Salafistenszene.

Auf Instagram folgen ihr alleine 200.000 Menschen, die sich von den radikalen Inhalten beeinflussen lassen.