Auf den Angriff der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation Hamas reagiert Israel auch mit der größten militärischen Mobilmachung seiner Geschichte.

Das Militär habe 300.000 Reservisten und damit so viele einberufen wie nie zuvor, teilte der Chefsprecher des Militärs, Daniel Hagari, am Montag mit: "Wir gehen in die Offensive."

Kampfjets, Hubschrauber und Artillerie im Einsatz

Am frühen Morgen hatte das Militär noch immer um die Rückeroberung israelische Gebiete in der Nähe zum palästinensischen Gazastreifen gekämpft. Später hieß es, man habe die Kontrolle über mehrere Gemeinden zurückerlangt, aber es gebe noch einzelne Gefechte mit Hamas-Kämpfern. Zudem würden Dutzende Israelis im Gazastreifen festgehalten. Kampfflugzeuge, Hubschrauber und Artillerie hätten in der Nacht im Gazastreifen an mehr als 500 Zielen die Hamas und die Extremisten-Gruppe Islamischer Jihad angegriffen.

Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant sagte, der Gazastreifen werde einen Preis zahlen, der die Wirklichkeit für Generationen verändern werde. Er kündigte eine vollständige Blockade des Küstengebiets an.