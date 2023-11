Israelische Geisel nach Freilassung durch Hamas in Lebensgefahr

Die 84-Jährige sei in einem lebensbedrohlichen Zustand in eine israelische Klinik gebracht worden, hieß es unter Berufung auf das Krankenhaus in Beersheba. Bei der Frau soll es sich um Elma Avraham handeln, die zuvor 50 Tage in Gefangenschaft der palästinensischen Terrororganisation Hamas verbracht hatte.

Angesichts des Zustands der Frau sei es offensichtlich, dass die Geiselnehmer sich nicht um die Frau gekümmert hätten, sagte der Direktor des Beersheba-Krankenhauses Dr. Shlomi Kodesh laut Jerusalem Post.

84-year-old Alma Avraham, who was just released from Hamas captivity after 50 weeks, is the Israeli who is in serious medical condition & evacuated by helicopter directly to hospital in Israel.



Should anything, God forbid, happen to her, the blood will be on hands of Hamas! pic.twitter.com/EeDEGBSXHX