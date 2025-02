Jagd in Lagune Venedig: Mega-Wirbel um Trump junior

Video mit dem Sohn des US-Präsidenten sorgt für Empörung unter Lokalpolitikern und Tierschützern

Ein Video, das Donald Trump Junior auf der Jagd in Italien zeigt, sorgt im Nachbarland für Empörung. Darauf ist zu sehen, wie der Sohn des US-Präsidenten in einer Schutzzone der Lagune von Venedig auf Wasservögel schießt. Laut Stadtrat Andrea Zanoni urlaubte Trump Junior im Dezember in Venedig und unternahm mit Freunden einen Jagdausflug. Dabei sei auf geschützte Arten geschossen worden. Die Linkspartei AVS fordert von Umweltminister Gilberto Pichetto Fratin eine Erklärung.

Zanoni von der Partei Europa Verde will laut Medien eine Beschwerde bei der Justiz einreichen. "Sie können hier nicht die Herren spielen. Die verschiedenen Jagdszenen in der Lagune von Venedig wurden wahrscheinlich in einem Gebiet gedreht, das durch EU-Vorschriften geschützt ist", gab der Lokalpolitiker zu bedenken. Im Video erscheine Trump Junior außerdem, wie er die getöteten Vögel zeigt und beschreibt. Darunter sei eine in ganz Europa selten gewordene Rostgans. Zanoni betonte, dass nicht in Italien ansässige Personen im Land nicht jagen dürften.

Stadträtin Monica Sambo erklärte: "Es ist inakzeptabel, dass geschützte Arten in der Lagune von Venedig getötet werden. Sollte die Beteiligung von Trump Junior an der Jagd in der Lagune bestätigt werde, hoffen wir, dass er wie jeder andere Bürger strafrechtlich verfolgt wird."