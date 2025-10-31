Alles zu oe24VIP
Rob Jetten
Vor Wilders

Jetzt fix: Liberale gewinnen Niederlande-Wahl

31.10.25, 13:06
Parteichef Rob Jetten hat beste Chancen, nächster Ministerpräsident zu werden 

Die linksliberale Partei D66 hat die Parlamentswahl in den Niederlanden gewonnen. Der Wahldienst der Nachrichtenagentur ANP gab das vorläufige Ergebnis auf Basis aller ausgezählten Stimmen der Wahlbezirke bekannt.

ANP meldete am Freitag, dass die D66 inzwischen einen uneinholbaren Vorsprung vor der PVV des Rechtspopulisten Geert Wilders habe. Damit hat D66-Chef Rob Jetten beste Chancen, nächster Ministerpräsident zu werden.

