Jetzt mischt Elon Musk im Nahost-Krieg mit

Nachdem die iranische Regierung als Reaktion auf israelische Angriffe auf Atomanlagen massive Internetsperren verhängte, hat der Tech-Milliardär Elon Musk mit einer Gegenmaßnahme reagiert: Der SpaceX-Chef schaltete am Samstag den Satelliten-Internetdienst Starlink für den Iran frei. Damit ermöglicht er der iranischen Bevölkerung den Zugang zu einem unzensierten, hochgeschwindigkeitsfähigen Netz – unabhängig von der staatlichen Infrastruktur.

The beams are on