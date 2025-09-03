Kim Jong-un präsentiert erstmals seine Tochter

Das Mädchen soll offenbar als Kims Nachfolgerin positioniert werden

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat seine Tochter zu ihrer ersten offiziellen Auslandsreise nach Peking mitgenommen. Als Kim am Dienstag in der chinesischen Hauptstadt aus seinem Privatzug stieg, war das junge Mädchen auf offiziellen Fotos der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA dicht an seiner Seite zu sehen. Beobachter spekulieren bereits seit längerem, ob Kim seine Tochter als mögliche Nachfolgerin positionieren möchte. Dabei ist bisher nur wenig über sie bekannt.

Weder ihr Alter noch ihr Name wurden offiziell von den nordkoreanischen Staatsmedien bestätigt. Laut Ex-Basketballprofi Dennis Rodman, der Kim 2013 in Nordkorea persönlich getroffen hat, soll seine Tochter "Ju-ae" heißen. Laut Berichten hat sie auch, gemeinsam mit Kims Schwester Kim Yo-jong, an den Feierlichkeiten rund um die Militärparade zum 80. Jahrestag der Kapitulation Japans und des Endes des Zweiten Weltkriegs teilgenommen.

Seit rund drei Jahren begleitet das Mädchen den nordkoreanischen Machthaber regelmäßig auf offiziellen Terminen - erstmals 2022 beim Test einer Interkontinentalrakete. Seither wurde sie auf Dutzenden Veranstaltungen gesehen, meist direkt an der Seite ihres Vaters.