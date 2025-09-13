Alles zu oe24VIP
Erika Kirk
© Fox

Emotionale Rede

Kirk-Witwe an Attentäter: „Du hast keine Ahnung, was du entfesselt hast“

13.09.25, 07:29
Unter Tränen richtete Erika Kirk eine Botschaft an den Mörder ihres Mannes. 

Nach dem tödlichen Anschlag auf den rechtskonservativen US-Influencer Charlie Kirk ist in der Nacht auf Freitag ein Tatverdächtiger festgenommen worden. "Wir haben ihn", sagte der Gouverneur von Utah, Spencer Cox. Es handle sich um den 22-jährigen Tyler Robinson aus dem US-Staat. Der mutmaßliche Täter habe einem Freund der Familie die Tat gestanden oder angedeutet, woraufhin dieser am Donnerstag die Polizei verständigt habe.

"Er liebte das Leben"

Am Freitagabend (Ortszeit) hat sich nun auch Kirks Witwe Erika erstmals öffentlich zu Wort gemeldet. Unter Tränen schildert die 36-Jährige, wie stolz sie auf ihre große Liebe ist.

„Er liebte das Leben, er liebte sein Leben. Er liebte Amerika“, so Erika in einer emotionalen Rede. Am meisten habe er aber seine Familie und seine beiden Kinder geliebt. „Er stellte sicher, dass ich das jeden Tag wusste.“

"Die Schreie dieser Witwe"

Ihr Mann sei ein echter Kämpfer gewesen: „Charlie hat niemals aufgegeben, das war sein Motto. Und so werden wir nicht aufgeben.“
Dann richtet sich die Kirk-Witwe direkt an den Attentäter. „Du hast keine Ahnung, was du entfesselt hast. Welches Feuer du in dieser Witwe entzündet hast. Die Schreie dieser Witwe werden wie ein Schlachtruf um die Welt hallen.“

Erika Kirk
© Fox

Am Schluss ihrer Rede erzählt die Witwe, wie sie nach Hause kam und ihre kleine Tochter nach Papa fragte. „Was sagt man da einer Dreijährigen? Er ist auf einer Dienstreise mit Jesus …“

