Kleine Danka (2) getötet: Zwei weitere Festnahmen

Die serbische Polizei verhaftete zwei Personen, die den Mordverdächtigen geholfen haben sollen, die Leiche der kleinen Danka (2) von einer Mülldeponie an einen anderen Ort zu bringen.

Nach wie vor erschüttert Serbien der Mord an der knapp 2-jährigen Danka. Sie wurde zunächst von zwei betrunkenen Männern S. J. aus dem Dorf Luka und D.D aus dem Dorf Zlot (beide 50 Jahre alt) mit dem Dienstauto angefahren. Weil ihnen ihr Alkohol-Pegel am Steuer des Dienstwagens Sorgen machte, soll einer von ihnen nach dem tragischen Unfall ausgestiegen, zu dem Mädchen gegangen sein und es brutal erwürgt haben. Die Mordverdächtigen wurden von der Staatsanwaltschaft verhört. Einer gestand die Tat und der andere verweigerte seine Aussage. Inzwischen nahm die serbische Polizei zwei weitere Männer fest.

Die zwei Festgenommenen sollen der Vater (73) und der Bruder (40) eines der Mordverdächtigen sein und sollen mitgeholfen haben, Dankas (2) Leiche in Banjkso Polje an einen unbekannten Ort in der Umgebung von Bor zu bringen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine 48-stündige U-Haft für beide an. Laut serbischen Innenministerium sollen weitere Familienmitglieder befragt werden.

Das einjährige Mädchen verschwand am 26. März um 13.45 Uhr beim Spielen auf einem Grundstück in Banjsko Polje in Serbien. Die Mutter der kleinen Danka war nur kurz zum Auto gegangen, um Wasser auszuladen. Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass das Kleinkind auf die Straße lief. Dann kam es zum Mord. Vom Leichnam des Mädchens fehlt bisher jede Spur. Derzeit suchen die Behörden auf dem Grundstück eines Bauernhofes eines der Verdächtigen im Dorf Zlot.