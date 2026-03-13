Königliche Insel zum Schnäppchenpreis zu haben - doch es gibt einen Haken

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, dem Alltag zu entfliehen und Herr über sein eigenes Eiland zu sein? Vor der Küste von Nordwales könnte dieser Traum nun wahr werden – und das zum Preis einer durchschnittlichen Eigentumswohnung in der Stadt.

Für rund 400.000 Euro steht die Insel Ynys Gifftan zum Verkauf. Umgerechnet bedeutet das: Ein Quadratmeter royaler Boden kostet gerade einmal 5,50 Euro.

Doch wie so oft bei Schnäppchen, die zu gut klingen, um wahr zu sein, gibt es auch hier ein paar „kleine“ Haken.

© Getty

Ein Geschenk der Königin

Der Name Ynys Gifftan ist walisisch und bedeutet so viel wie „Annes Geschenkinsel“. Die Geschichte hinter dem 73.000 Quadratmeter großen Fleckchen Erde ist tatsächlich königlich: Im 18. Jahrhundert schenkte Queen Anne Stuart das Land den Vorfahren von Lord Harlech. Seitdem ist die Insel ein Ort vollkommener Abgeschiedenheit. Wer hier einzieht, hat garantiert keine lästigen Nachbarn – höchstens ein paar neugierige Seevögel.

© Getty

Natur pur – und jede Menge Arbeit

Das Anwesen besticht durch einen unverbaubaren Panoramablick auf die malerische Küste im Mündungsgebiet des Flusses Dwyryd. Wer allerdings hofft, direkt die Koffer auspacken zu können, wird enttäuscht.

Baufälliges Steinhaus: Das historische Bauernhaus auf der Insel ist seit Jahrzehnten unbewohnt. Es ist mittlerweile völlig zugewuchert und muss von Grund auf saniert werden.

Wildnis statt Garten: Das Gelände ist weitgehend sich selbst überlassen worden. Hier wartet eine Menge Rodungsarbeit auf den neuen Besitzer. Besitzer.

Der Weg ins Paradies führt durch den Schlamm

Die größte Herausforderung ist jedoch die Erreichbarkeit. Ynys Gifftan ist kein Ort für Menschen, die spontan Brötchen holen wollen.

© Getty

Bei Flut ist die Insel nur über das Wasser erreichbar. Bei Ebbe zieht sich das Wasser zurück, doch das macht den Weg nicht unbedingt leichter. Dann müssen mindestens 400 Meter Watt zu Fuß überwunden werden – ein Unterfangen, das nicht ganz ungefährlich ist.

Der Makler Hugh O’Donnell vom Büro Carter Jonas warnt Interessenten sogar ausdrücklich davor, die Insel auf eigene Faust zu erkunden. Sicherheitshinweise und Gezeitentabellen gehören hier fest zu den Verkaufsunterlagen.

Der Ansturm ist riesig

Man sollte meinen, die baufällige Ruine und der riskante Arbeitsweg würden Käufer abschrecken. Das Gegenteil ist der Fall. Laut den Immobilienexperten gibt es „eine Menge“ Interessenten. Die Kombination aus der königlichen Historie, der absoluten Isolation und dem unschlagbaren Quadratmeterpreis übt einen unwiderstehlichen Reiz auf Abenteurer und Romantiker aus.

Wer also das nötige Kleingeld und vor allem viel handwerkliches Geschick mitbringt, könnte hier sein ganz persönliches Refugium schaffen – weit weg von der Hektik der modernen Welt.