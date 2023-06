Kreml: Berlusconis Tod ist ''großer Verlust für Russland''

Der Kreml trauert um den ehemaligen italienischen Premierministers Silvio Berlusconi.

"Für mich war Silvio ein teurer Mensch, ein echter Freund", schrieb Russlands Präsident Wladimir Putin in seinem Beileidstelegramm an Italiens Präsident Sergio Mattarella am Montag. Er habe stets die Weitsicht und die ausgewogenen Entscheidungen Berlusconis bewundert und sich bei ihren Treffen von Berlusconis Humor und Lebensfreude anstecken lassen.

Berlusconis Tod sei ein "unersetzbarer Verlust und ein tiefes Unglück", hieß es weiter. Der italienische Ex-Premier galt als enger Freund Putins. Den Kontakt nach Moskau brach der 86-Jährige auch nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine nicht ab.