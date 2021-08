Krieg in Afghanistan: Verzweifelte Botschaft einer Frau

Afghanistan. Kurz nachdem die Taliban die Hauptstadt Afghanistans angriffen, ging ein Video im Internet viral, auf dem eine weinende Frau zu sehen ist, die glaubt, für den Rest der Welt wertlos zu sein, weil sie in Afghanistan geboren wurde. Sie schaut bei der Aufnahme direkt in die Kamera – die Tränen laufen ihr über die Wangen: "Wir zählen nicht, weil wir in Afghanistan geboren wurden", sagt sie.

"We don't count because we're from Afghanistan. We'll die slowly in history"



Tears of a hopeless Afghan girl whose future is getting shattered as the Taliban advance in the country.



My heart breaks for women of Afghanistan. The world has failed them. History will write this. pic.twitter.com/i56trtmQtF