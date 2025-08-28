"Lebensgefährlich" – Experten warnen vor diesem Schlaf-Trend

Der neue Social-Media-Hype „Sleepmaxxing“ verspricht erholsameren Schlaf – kann aber schwerwiegende Folgen haben.

Immer mehr Nutzer auf TikTok oder Instagram greifen zu fragwürdigen Methoden wie dem sogenannten „Mouth Taping“, bei dem der Mund vor dem Einschlafen mit Klebestreifen verschlossen wird, oder dem „Neck Swinging“, bei dem der Kopf an Gurten schaukelt. Auch spezielle Getränke wie der „Sleepy Girl Mocktail“ kursieren als angebliche Einschlafhilfe.

Mediziner warnen eindringlich vor solchen Experimenten. Sie sind weder wissenschaftlich belegt noch harmlos – im Gegenteil: Sie können im schlimmsten Fall lebensgefährlich sein. Besonders riskant ist das Mundzukleben, das bei Atemproblemen zu akuten Notfällen führen kann. Auch „Neck Swinging“ birgt ernste Verletzungsgefahren. In Asien soll ein Todesfall bereits in Zusammenhang mit ähnlichen Praktiken stehen.

Schwere Folgen

Darüber hinaus kann die obsessive Fixierung auf den „perfekten Schlaf“ selbst krank machen. Fachleute sprechen von Orthosomnie – einer Schlafstörung, die durch den Druck entsteht, unbedingt gut schlafen zu müssen. Statt ausgeruht aufzuwachen, leiden Betroffene unter Stress und Schlafangst.

Schlafmediziner raten deshalb, auf bewährte Regeln zu setzen: feste Schlafzeiten, eine ruhige Umgebung, wenig Bildschirmzeit und Verzicht auf Koffein am Abend. Diese einfachen Maßnahmen sind nachweislich wirksam – und vor allem sicherer als gefährliche Trends aus dem Internet.