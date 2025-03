Legendäre Berlusconi-Villa für Rekord-Summe versteigert

Über 160 Millionen Euro - Anwesen war in den 1970er-Jahren von Henry Ford II erworben worden

Eine Luxusvilla auf Sardinien ist zu einem Rekordpreis von über 160 Millionen Euro verkauft worden. Die Residenz wurde in den 1970er-Jahren von Henry Ford II, dem Enkel des Gründers des berühmten US-Autokonzers, nach einem vom bekannten Architekten Luigi Vietti unterzeichneten Projekt erworben. Die Transaktion wurde von Italy Sotheby's International Realty abgewickelt.

350 Meter Meeresfront

Die Villa erstreckt sich über 350 Meter Meeresfront und eine Fläche von 2,3 Hektar. Sie ist die Immobilie mit dem höchsten Wert an der Costa Smeralda und mit dem zweithöchsten auf ganz Sardinien nach der Villa Certosa, der Sommerresidenz der Familie des 2023 verstorbenen Ex-Premiers Silvio Berlusconi in der Nobelortschaft Porto Rotondo. Das Haus im mediterranen Stil verfügt über 28 Schlafzimmer und 35 Badezimmer, große Terrassen mit Meerblick und privatem Zugang zu zwei Stränden, zwei Bootsstege zur privaten Nutzung, drei Swimmingpools, Blumengärten und Räume auf einer Gesamtfläche von ca. 23.000 Quadratmetern.

Costa Smeralda

Die Erben Berlusconis wollen sich inzwischen von der Luxusresidenz ihres Vaters trennen. Der Preis liegt laut Medienangaben um die 500 Millionen Euro und damit doppelt so hoch wie noch bei einer Schätzung aus dem Jahr 2021. Die Villa Certosa ist ein Ensemble aus drei Gebäuden an der Costa Smeralda. Mit dem Kauf umliegender Flächen ließ Berlusconi das Grundstück kontinuierlich erweitern. Auf dem Grundstück befinden sich ein See und ein künstlicher Vulkan sowie sieben Schwimmbäder und ein Gewächshaus mit Orchideen und Palmen.