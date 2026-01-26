Leiche der letzten Hamas-Geisel geborgen

Israel hat nach eigenen Angaben die sterblichen Überreste der letzten israelischen Geisel aus dem Gazastreifen geborgen.

Es handelt sich um Ran Gvili (†24), einen Angehörigen einer Eliteeinheit der israelischen Polizei. Gvili kam beim Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ums Leben.

Zum Zeitpunkt des Angriffs befand er sich eigentlich wegen einer gebrochenen Schulter im medizinischen Krankenstand. Dennoch begab er sich zu denn Kampfzonen im Süden Israels und beteiligte sich aktiv an den Gefechten. Unter anderem half er bei der Verteidigung des Kibbuz Alumim und ermöglichte zahlreichen Zivilisten die Flucht.

Im Verlauf der Kämpfe wurde Gvili schwer verwundet, von Hamas-Terroristen in den Gazastreifen verschleppt und dort festgehalten. Im Jänner 2024 erklärte Israel ihn offiziell für tot. Da sich sein Leichnam weiterhin im Gazastreifen befand, galt er über Monate hinweg als die "letzte Geisel". Monatelang suchte Israel nach Gvilis Überresten.