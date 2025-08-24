Alles zu oe24VIP
© Getty

Asylwerber in Haft

Lisa (17) auf Heimweg von Party brutal ermordet

24.08.25, 09:03
Ein Verdächtiger (22) wurde in einem Asylheim festgenommen. 

Dieser Fall erschüttert die Niederlande. Die 17-jährige Lisa war in der Nacht auf Mittwoch auf dem Heimweg von einer Party, als sie brutal ermordet wurde. Die Schülerin war gegen 3:30 Uhr mit ihrem E-Bike von der Party in Leidseplein auf dem Weg nach Abcoude, als sie bemerkte, dass sie verfolgt wurde – und daraufhin selbst die Polizei verständigte.

Kurze Zeit später, gegen 4:15 Uhr, entdeckten Polizeibeamte ihre Leiche an einem Wassergraben entlang der Holterbergweg, nahe dem Ajax-Gelände. Die Ermittlungen ergaben, dass sie mehrfach, unter anderem am Hals, mit großer Gewalt verletzt wurde.
Am Freitag konnte die Polizei einen 22-jährigen Asylwerber in einem Flüchtlingsheim in Amsterdam festnehmen. Ihm wird auch eine Wochen zuvor verübte Vergewaltigung sowie ein weiterer sexueller Übergriff in derselben Gegend angelastet.

"Schandfleck für unsere Gesellschaft"

Das Verbrechen löste große Empörung im ganzen Land aus. Bürgermeisterin Femke Halsema bezeichnete den Mord als „Schandfleck für unsere Gesellschaft“ und kündigte verstärkte Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen an. „Tausende Frauen fordern zu Recht ihre Nacht zurück. Mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren, auszugehen, um die Stadt zu genießen, sollte ohne Angst möglich sein.“

