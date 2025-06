Lotto-Panne: Tausende Spieler bekamen falsche Gewinn-SMS

Ein peinlicher Rechenfehler sorgte für Tausende falsche Gewinnbenachrichtigungen.

Für Tausende Norweger war es der vielleicht schönste Moment des Jahres – zumindest für ein paar Minuten. Der staatliche Lotto-Anbieter Norsk Tipping hatte am vergangenen Freitag fälschlicherweise hohe Eurojackpot-Gewinne an Zehntausende Spielende gemeldet. Grund dafür war ein technischer Rechenfehler – und der hatte es in sich.

Centbeträge wurden zu Kronen-Schätzen

Was eigentlich ein kleiner Gewinn hätte sein sollen, verwandelte sich durch einen simplen Umrechnungsfehler in eine vermeintliche Geldflut. Statt die in Deutschland ausgezahlten Eurocent korrekt durch 100 zu teilen, rechnete das System sie mit 100 multipliziert – aus 100 € wurden plötzlich 10 000 €, und kleinere Gewinne schienen sich in fünfstellige Summen zu verwandeln.

Rund 19 000 Spielerinnen und Spieler erhielten Push-Benachrichtigungen mit völlig überhöhten Gewinnsummen, mehr als 13 000 davon auch per SMS. Viele konnten ihr Glück kaum fassen – und begannen bereits, ihre „Millionen“ zu verplanen.

Die Ernüchterung folgte schnell

Noch am selben Abend korrigierte Norsk Tipping den Fehler, informierte die Betroffenen erneut und entschuldigte sich. Glück im Unglück: Es wurde kein falsches Geld ausgezahlt – die Rechenpanne blieb auf die Kommunikation beschränkt.

Trotzdem war der Schaden enorm – vor allem für das Vertrauen der Spielenden.

Rücktritt

Der Vorfall blieb nicht folgenlos: Norsk Tipping-Chefin Tonje Sagstuen erklärte bereits wenige Tage später ihren Rücktritt und übernahm die volle Verantwortung für die Panne. Sie habe Verständnis für die Enttäuschung der Spielerinnen und Spieler.

Auch Norwegens Kulturministerin Lubna Jaffery äußerte sich deutlich: Der Vorfall sei „vollkommen inakzeptabel“, so die Politikerin. Die Lotterieaufsicht Lotteri- og stiftelsestilsynet kündigte eine umfassende Untersuchung an und forderte schärfere Kontrollmechanismen bei Norsk Tipping.