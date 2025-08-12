Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Madonna drängt Papst zu Reise nach Gaza
© Getty Images

Bevor es zu spät ist

Madonna drängt Papst zu Reise nach Gaza

12.08.25, 11:20
Teilen

"Als Mutter kann ich das Leid dieser Kinder nicht ertragen" 

Popstar Madonna hat auf X einen eindringlichen Appell an Papst Leo XIV. gerichtet, er solle "nach Gaza reisen und den Kindern dort sein Licht bringen, bevor es zu spät ist". "Als Mutter kann ich das Leid dieser Kinder nicht ertragen. Der Papst ist der Einzige, dem der Zugang zum Gazastreifen nicht verweigert werden kann", schrieb die 66-jährige US-Sängerin.

"Die humanitären Zugänge müssen vollständig geöffnet werden, um diese unschuldigen Kinder zu retten. Es bleibt keine Zeit mehr. Ich bitte Sie eindringlich, zuzusagen, dass Sie gehen werden", so Madonna an den Papst gerichtet.

Papst
© Getty

"Ich möchte niemandem die Schuld geben"

"Ich möchte niemandem die Schuld geben, ich nehme nicht Partei. Alle leiden. Ich versuche einfach alles, um zu verhindern, dass diese Kinder verhungern", so der Popstar. Madonna rief ihre Follower dazu auf, an die israelische NGO "Women Wage Peace" und an die "World Central Kitchen" zu spenden sowie ihren Beitrag zu teilen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden