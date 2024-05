Mallorca: Mädchen (12) fünf Jahre als Sklavin gehalten

Auf Mallorca wurde ein 12-jähriges Mädchen aus den Fängen eines Pädophilen befreit.

Wie die Guardia Civil mitteilte, soll der 49-Jährige das Mädchen fünf Jahre lang als Sexsklavin missbraucht und immer wieder in ein Kellerloch unter seinem Schreibtisch gesperrt haben!

Nach Afrika gereist

2015 soll der Täter nach Afrika gereist sein und sich als Philanthrop ausgegebene haben. Dort soll er die Mutter des Mädchens mit einem vermeintlich besseren Leben auf Mallorca geködert haben.

© Guardia Civil ×

Scheinheirat

Nach Jahren sollen sie auf sein Angebot eingegangen sein. Zum Schein wurde sogar geheiratet.

Tochter blieb bei ihrem mutmaßlichen Peiniger

Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, soll die Mutter einige Zeit bei dem Festgenommenen gelebt haben. Danach beendete sie die Scheinehe und zog in eine eigene . Das Mädchen, das alleine mit der Mutter mitgekommen war, blieb bei dem 49-Jährigen.

© Guardia Civil ×

Wollte Sorgerecht erstreiten

Laut der spanischen Zeitung wollte der Mann das Sorgerecht für die Tochter, die er immer wieder missbraucht haben soll. Außerdem plante er, die Schwestern seines Opfers nach Mallorca zu holen. Aus Angst um ihre Tochter wandte sich die Mutter an einen Orden, der sich um Frauen in Not kümmert. Dieser erstattete Anzeige bei der Polizei, daraufhin wurde der Mann festgenommen.

Filmte die Vergewaltigungen und stellte sie ins Internet

Bei der Hausdurchsuchung fanden die Ermittler kinderpornografisches Material. Offenbar filmte der Festgenommene die Vergewaltigungen und stellte sie ins Internet.