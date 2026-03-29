Mann rast mit Auto in Fußgänger – mehrere Verletzte

Drama in England: Ein Autofahrer rast in eine Gruppe von Fußgängern und verletzt mehrere Menschen. Die Polizei spricht von einem gezielten Angriff. Der Verdächtige wurde festgenommen.

Bei einem Vorfall in der englischen Stadt Derby sind mehrere Fußgänger von einem Auto angefahren und sieben Menschen verletzt worden. Ein Mann wurde festgenommen, wie die Polizei der Grafschaft Derbyshire mitteilte. Gegen ihn wird wegen versuchten Mordes ermittelt.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend im Stadtzentrum. Einige der Opfer wurden schwer verletzt, schwebten jedoch nicht in Lebensgefahr. Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort und brachten sie anschließend ins Krankenhaus.

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Fahrer nach kurzer Flucht gestoppt

Kurz nach der Tat stoppte die Polizei ein Fahrzeug, das mit dem Vorfall in Verbindung stehen soll. Der Fahrer, ein aus Indien stammender Mann in seinen Dreißigern, wurde festgenommen und befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam.

Laut Polizei soll der Mann „mit Absicht“ schwere Verletzungen durch gefährliches Fahren verursacht haben.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die Hintergründe und möglichen Motive der Tat sind noch unklar. Die Behörden gehen derzeit nicht davon aus, dass weitere Gefahr für die Bevölkerung besteht. Die Polizei bittet zudem um Hinweise zu einem schwarzen Auto, das in die Tat verwickelt gewesen sein soll. Die Straße Friar Gate sowie umliegende Bereiche bleiben weiterhin abgesperrt.