Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
England: Mann rast in Fußgänger
© AFP

Drama in England

Mann rast mit Auto in Fußgänger – mehrere Verletzte

29.03.26, 14:52
Teilen

Drama in England: Ein Autofahrer rast in eine Gruppe von Fußgängern und verletzt mehrere Menschen. Die Polizei spricht von einem gezielten Angriff. Der Verdächtige wurde festgenommen. 

Bei einem Vorfall in der englischen Stadt Derby sind mehrere Fußgänger von einem Auto angefahren und sieben Menschen verletzt worden. Ein Mann wurde festgenommen, wie die Polizei der Grafschaft Derbyshire mitteilte. Gegen ihn wird wegen versuchten Mordes ermittelt.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend im Stadtzentrum. Einige der Opfer wurden schwer verletzt, schwebten jedoch nicht in Lebensgefahr. Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort und brachten sie anschließend ins Krankenhaus.

England: Mann rast in Fußgänger
© AFP

Fahrer nach kurzer Flucht gestoppt

Kurz nach der Tat stoppte die Polizei ein Fahrzeug, das mit dem Vorfall in Verbindung stehen soll. Der Fahrer, ein aus Indien stammender Mann in seinen Dreißigern, wurde festgenommen und befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam.

Laut Polizei soll der Mann „mit Absicht“ schwere Verletzungen durch gefährliches Fahren verursacht haben.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die Hintergründe und möglichen Motive der Tat sind noch unklar. Die Behörden gehen derzeit nicht davon aus, dass weitere Gefahr für die Bevölkerung besteht. Die Polizei bittet zudem um Hinweise zu einem schwarzen Auto, das in die Tat verwickelt gewesen sein soll. Die Straße Friar Gate sowie umliegende Bereiche bleiben weiterhin abgesperrt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen