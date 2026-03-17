Doppelmord in Hessen: Täter stürmt Lokal

In einer hessischen Kleinstadt spielt sich mitten in der Nacht ein brutales Verbrechen ab. Ein bewaffneter Täter eröffnet plötzlich das Feuer – zwei Menschen sterben noch vor Ort. Der Schütze ist weiter auf der Flucht.

Die tödliche Attacke ereignet sich in einem Bistro in Raunheim nahe dem Frankfurter Flughafen. Gegen 3.45 Uhr betritt eine bewaffnete Person das Lokal – dann fallen plötzlich Schüsse.

Die beiden Opfer haben keine Chance: Sie erliegen noch am Tatort ihren schweren Verletzungen.

Täter flüchtet – Großfahndung läuft

Nach der Tat verschwindet der Schütze spurlos. Eine sofort eingeleitete Großfahndung läuft auf Hochtouren – auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. Mehrere Straßen rund um den Tatort wurden gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.

Spurensicherung im Dauereinsatz

Am Tatort arbeiten Ermittler in Schutzanzügen, sichern Spuren und dokumentieren das Geschehen. Das Bistro wurde weiträumig abgesperrt. Die Leichen lagen am Morgen noch im Lokal, während die Ermittlungen liefen.

Rätsel um Motiv und Täter

Wer hinter der Bluttat steckt, ist völlig unklar. Auch zu den Hintergründen oder einem möglichen Motiv gibt es bislang keine Informationen. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts – und sucht weiter nach dem flüchtigen Täter.