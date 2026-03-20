Horrorsturz beim Skifliegen: Testpilot schwer verunglückt

Schreckmoment beim Skifliegen in Vikersund: Der Italiener Andrea Campregher ist am Freitag beim Testfliegen schwer verunglückt und musste nach einem heftigen Sturz ins Krankenhaus gebracht werden.

Schrecksekunde in Norwegen: Der 24-jährige Andrea Campregher verlor während seines Fluges plötzlich die Kontrolle über seine Ski. Er krachte mit voller Wucht auf den Boden und rutschte den gesamten Hang bis in den Zielbereich hinunter, wo er zunächst regungslos liegen blieb.

Rettungskräfte sofort im Einsatz

Sofort eilten Ersthelfer zu dem "FISI"-Athleten. Glücklicherweise gab es kurz darauf vorsichtige Entwarnung, als sich der Italiener aus eigener Kraft wieder aufsetzen konnte. Zur Sicherheit wurde er umgehend in ein Krankenhaus in Drammen transportiert. Italienischen Medienberichten zufolge wurden dort bisher keine schweren Verletzungen festgestellt. Campregher ist ansprechbar, bleibt zur Sicherheit aber vorerst unter Beobachtung der Mediziner.

Rücktritt erst vor einem Jahr

Der Vorfall ist besonders tragisch, da Campregher seine aktive Karriere eigentlich schon vor rund einem Jahr beendet hatte. Nachdem der große Durchbruch im Weltcup ausblieb – seine besten Ergebnisse waren zwei achte Plätze –, zog er den Schlussstrich. In Vikersund war er nun als erfahrener Testspringer im Einsatz, um die Schanze für den Bewerb zu prüfen.