Massenpilgerung zur Heiligsprechung des „Millennials”

Hunderttausende Gläubige werden für die am Sonntag geplante Heiligsprechung der Seligen Carlo Acutis (1991-2006) und Pier Giorgio Frassati (1909-1925) auf dem Petersplatz erwartet.

Strenge Sicherheitsvorkehrungen wurden rund um den Vatikan ergriffen. Der Zugang zum Petersplatz wird erst nach Sicherheitskontrollen mit modernsten Metalldetektoren gestattet.

Ab 6.00 Uhr beginnt am Sonntag der Einlass zum Petersplatz. Angesichts der zahlreichen Reisebusse aus ganz Italien wurden spezielle Parkzonen festgelegt. Ein Teil der Gläubigen wird den Vatikan an Bord eines Charterzuges erreichen, der direkt in den Vatikanstaat einfährt.

Acutis war 2020 in Assisi seliggesprochen worden

Acutis war 2020 in Assisi seliggesprochen worden. Er hätte am 27. April im Rahmen des mehrtägigen Heilig-Jahr-Treffens für Teenager auf dem Petersplatz zur Ehre der Altäre heilig gesprochen werden sollen. Dazu hatten sich rund 80.000 Jugendliche aus aller Welt angemeldet. Wegen des Todes von Papst Franziskus am Ostermontag (21. April) war die Heiligsprechung des ersten "Millennials" jedoch verschoben worden.

Carlo Acutis hatte zu Lebzeiten eine Onlinedatenbank zu eucharistischen Wundern erstellt und gilt als "Cyber-Apostel" der Eucharistie. Auf dem Laptop installierte er ein Rosenkranz-Programm. Auch die Internetseite seiner Pfarrei betreute er.

Anfang Oktober 2006 dann die Diagnose: akute Leukämie, die ganz schlimme Art. Kurz darauf fiel er ins Koma. Am 12. Oktober war er tot. Bald danach begann auch schon der Weg zum Heiligen, gefördert von der Kirche und den Eltern. Mehrfach wurde der Leichnam umgebettet, von einem Dorffriedhof bis in die Wallfahrtskirche Santa Maria Maggiore nach Assisi. Vergangenes Jahr kamen eine Million Menschen dorthin, auch viele Schulklassen.