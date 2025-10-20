Mega-Ausfälle bei Amazon: Prime und Co. sind down

Amazon hat mit massiven Serverproblemen zu kämpfen. Der Cloud-Dienst AWS sorgt für Ausfälle bei großen Diensten – auch andere Tech-Unternehmen sind betroffen.

Der Internet-Riese Amazon erlebt derzeit massive Serverprobleme. Der Cloud-Dienst Amazon Web Services (AWS) meldete „erhöhte Fehlerraten und Latenzen“ in der Region US-EAST-1, einem wichtigen Knotenpunkt im weltweiten Netzwerk.

Große Amazon-Dienste betroffen

Von der Störung waren unter anderem Amazon.com, Prime Video und Alexa betroffen. Auch der Bezahldienst Venmo, der zu Paypal gehört, meldete Ausfälle infolge der AWS-Probleme.

Auch andere Firmen litten darunter

Nicht nur Amazon selbst kämpfte mit den Auswirkungen. Das KI-Start-up Perplexity und die Kryptobörse Coinbase machten AWS für Störungen ihrer Dienste verantwortlich.

Reaktion von Perplexity-Chef

Perplexity-CEO Aravind Srinivas schrieb auf X (früher Twitter): „Perplexity ist derzeit nicht verfügbar. Ursache ist ein Problem bei AWS. Wir arbeiten daran, es zu beheben.“

Keine Stellungnahme von Amazon

Von Amazon oder AWS gab es zunächst keine weitere Stellungnahme zu den Ursachen oder zur Dauer der Störung.