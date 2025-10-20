Alles zu oe24VIP
© Bill Hinton

Down

Weltweiter Server-Ausfall: Auf DIESEN Seiten geht nichts mehr

20.10.25, 09:30 | Aktualisiert: 20.10.25, 10:39
Teilen

Am Montagmorgen kam es zu massiven Ausfällen zahlreicher Online-Dienste. Der Grund sind Probleme mit den Servern von Amazon Web Services (AWS), was unter anderem Plattformen wie Snapchat und Duolingo betraf. 

Montag, 20. Oktober 2025 – Zahlreiche Internet-Dienste sind heute Vormittag aufgrund technischer Probleme nicht erreichbar. Unter den betroffenen Diensten befinden sich bekannte Plattformen wie Snapchat, Duolingo sowie einige beliebte Online-Spiele wie Fortnite, Roblox, Clash of Clans und Clash Royale. Viele Nutzer berichten auf Plattformen wie "Allestörungen.at" und "downdetector.com" von Serverfehlern, insbesondere dem Code „503 – Serverfehler“.

Probleme bei Amazon Web Services (AWS)

Der Grund für die Ausfälle sind defekte Server von Amazon Web Services (AWS), wie von der AWS-Website bestätigt. Das Problem betrifft insbesondere den Standort in Nord-Virginia. AWS ist eine der weltweit größten Plattformen für Cloud-Dienste, und zahlreiche Websites und Dienste sind darauf angewiesen. CEO von Perplexity, Aravind Srinivas, bestätigte über Twitter, dass auch sein Unternehmen aufgrund der Server-Probleme derzeit offline ist.

Zahlreiche Nutzer-Meldungen

Auf der internationalen Störungsmeldungs-Plattform "downdetector.com" sind binnen weniger Minuten zehntausende Meldungen zu den Ausfällen eingegangen. Besonders betroffen sind Spiele-Server, Social Media Plattformen und Lernplattformen wie Duolingo, aber auch die grafische Design-Software Canva.

AWS bestätigt die Probleme

In einer kurzen Mitteilung bestätigte AWS, dass der Standort in Nord-Virginia von einem „technischen Problem“ betroffen sei, was eine Reihe von Diensten beeinträchtigt. Weitere Details wurden jedoch noch nicht bekanntgegeben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

