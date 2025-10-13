Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Makhado
© X

Tragödie

Mehr als 40 Tote bei Busunglück in Südafrika

13.10.25, 11:24
Teilen

Bei einem Busunfall in Südafrika sind mindestens 42 Menschen ums Leben gekommen.  

Der Unfall ereignete sich auf einer Schnellstraße in einer bergigen Region nahe der Stadt Makhado in der Provinz Limpopo, wie Präsident Cyril Ramaphosa am Montag mitteilte. Viele der Reisenden stammten aus den Nachbarländern Simbabwe und Malawi und waren auf dem Weg in ihre Heimat.

"Der Unfall ist eine Tragödie für Südafrika und unsere Nachbarn Simbabwe und Malawi", sagte Ramaphosa. Angaben zur Unfallursache lagen zunächst nicht vor.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden