Mehr als 40 Tote bei Busunglück in Südafrika

Bei einem Busunfall in Südafrika sind mindestens 42 Menschen ums Leben gekommen.

Der Unfall ereignete sich auf einer Schnellstraße in einer bergigen Region nahe der Stadt Makhado in der Provinz Limpopo, wie Präsident Cyril Ramaphosa am Montag mitteilte. Viele der Reisenden stammten aus den Nachbarländern Simbabwe und Malawi und waren auf dem Weg in ihre Heimat.

"Der Unfall ist eine Tragödie für Südafrika und unsere Nachbarn Simbabwe und Malawi", sagte Ramaphosa. Angaben zur Unfallursache lagen zunächst nicht vor.