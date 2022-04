Mehrere Tote bei Explosion in Mogadischu

Autobombenanschlag auf Restaurant von Sicherheitskräften besucht.

Mogadischu. Bei einer Explosion in einem Restaurant in Mogadischu sind Sanitätern zufolge sechs Menschen getötet worden. Zudem gebe es sieben Verletzte, sagte ein Vertreter des Aamin-Notfalldienstes am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Gaststätte am Strand der somalischen Hauptstadt wurde auch von Mitarbeitern der Sicherheits- und Regierungsbehörden besucht.

In dem Lokal am Lido-Strand hielten sich auch der somalische Polizeichef General Abdi Mohamed Hijar und Parlamentsmitglieder auf, wie die Polizei mitteilte. Sie seien nicht unter den Opfern. Die Explosion sei vermutlich durch eine Autobombe ausgelöst worden.

Die islamistische Al-Shabaab-Miliz wird für viele Bombenanschläge in dem afrikanischen Land verantwortlich gemacht. Sie versucht seit mehr als einem Jahrzehnt, die Zentralregierung zu stürzen und einen eigenen Staat zu errichten, in dem eine strenge Auslegung der islamischen Scharia-Gesetze gelten sollen.