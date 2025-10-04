Alles zu oe24VIP
Nahost

Meloni: US-Plan für Gaza: "Licht des Friedens"

04.10.25, 14:22
Italienische Ministerpräsidentin: "Wir haben alle die Pflicht, diesen Friedensversuch zu unterstützen"

Bei der Feier zum Fest des Heiligen Franziskus, dem Schutzpatron Italiens, hat Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Samstag bei einem Besuch in Assisi, dem Geburtsort des Heiligen, ihre Unterstützung für den aktuellen Nahost-Friedensplan der USA ausgedrückt. Meloni bezeichnete den Plan als "Licht des Friedens, das die Dunkelheit des Krieges durchbricht".

Sollte die militante Palästinenserorganisation Hamas den Plan akzeptieren, würde dies der Regierungschefin zufolge bedeuten: "ein Ende des Konflikts, eine Ende des Leidens, die Freilassung der Geiseln". "Wir haben alle die Pflicht, diesen Friedensversuch zu unterstützen", betonte Meloni.

Meloni hat sich wiederholt für das Selbstverteidigungsrecht Israels ausgesprochen, insbesondere nach der Eskalation des Konflikts im Gazastreifen. Gegenüber der sogenannten "Global Sumud Flotilla", die jüngst auf dem Seeweg Hilfsgüter nach Gaza bringen wollte und vor Durchbrechen der Seeblockade von der israelischen Marine abgefangen wurde, zeigte sie sich kritisch.

