Merkel: Emotionaler Appell an alle

Ungewöhnlich emotional erklärte Merkel heute, warum Lockdown nötig sei.

Berlin. Ihre für sie ungewohnt emotionale Rede vor dem Bundestag gestern wurde auch in Österreich aufmerksam registriert. Die deutsche Bundeskanzlerin erklärte, warum sie für einen Lockdown eintritt: „Wenn die Wissenschaft uns geradezu anfleht, vor Weihnachten, bevor man Oma und Opa und Ältere sieht, eine Woche der Kontaktreduzierungen zu ermöglichen“, dann sollte man doch die Schulferien auf den 16. Dezember vorverlegen.

„Wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und es anschließend das letzte mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben und das sollten wir nicht tun“, appellierte Angela Merkel.

Empathische Rede der Kanzlerin gegen Corona

Täglich 500 Tote – also pro Kopf halb so viele wie zuletzt in Österreich – „sind nicht zu akzeptieren“, erklärte Merkel. „Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis mal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese drei Tage noch irgend­eine Lösung zu finden“, schaute sie ihre Politiker-Kollegen direkt an. Eine Rede, die auch hiesige Politiker wachrütteln sollte.