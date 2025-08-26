Alles zu oe24VIP
merz
© apa

Gipfel

Merz, Macron und Tusk besuchen Moldau

26.08.25, 23:41
Teilen

Anlass ist der 34. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung der früheren Sowjetrepublik

Deutschlands Kanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der polnische Ministerpräsident Donald Tusk besuchen am Mittwoch gemeinsam die an die Ukraine grenzende Republik Moldau.

Anlass ist der 34. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung der früheren Sowjetrepublik mit ihren heute 2,6 Millionen Einwohnern. Die drei wollen mit dem Besuch Staatspräsidentin Maia Sandu und der proeuropäischen Regierung vor der Parlamentswahl im September den Rücken stärken.

Merz, Macron und Tusk werden zu einem Abendessen mit Sandu zusammenkommen und bei den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag (19.30 Uhr) reden. Auch eine gemeinsame Pressekonferenz ist geplant. Moldau ist wie die Ukraine seit 2022 EU-Beitrittskandidat. Das Land, das zu den ärmsten Europas zählt, ist aber weiterhin zwischen proeuropäischen und prorussischen Kräften gespalten.

