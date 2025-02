Messer-Attacke am Holocaust-Mahnmal: Täter ist Syrer (19)

Nach dem Angriff in Berlin konnte Identität des Verdächtigen geklärt werden.

Nach dem blutigen Angriff auf einen 30-jährigen spanischen Touristen im Stelenfeld des Holocaust-Mahnmals in Berlin steht die Identität des mutmaßlichen Angreifers fest: Es handelt sich um einen 19 Jahre alten anerkannten Geflüchteten aus Syrien, der in einer Geflüchtetenunterkunft in Leipzig leben soll. Die Berliner Staatsanwaltschaft bestätigte entsprechende Informationen der "Bild"-Zeitung. Dem Bericht zufolge soll es bereits Untersuchungen in der Unterkunft gegeben haben.

Die Polizei hatte den Mann rund drei Stunden nach der Tat im Umfeld des Mahnmals festgenommen. Er soll am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Der Mann soll den Spanier mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und schwer verletzt haben. Die Hintergründe der Tat sind völlig unklar.