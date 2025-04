Milliardär Bezos stolpert über Rakete und fällt auf die Nase

Jeff Bezos selbst sorgte am Boden für einen peinlichen Moment, als er beim Versuch, seine Verlobte Sánchez nach der Landung zu begrüßen, stolperte und stürzte.

Am Montag absolvierte die New Shepard-Rakete von Jeff Bezos' Raumfahrtunternehmen Blue Origin erfolgreich eine historische Mission mit einer rein weiblichen Crew – die erste ihrer Art seit 1963. An Bord waren sechs prominente Frauen: Bezos’ Verlobte Lauren Sánchez, Popsängerin Katy Perry, CBS-Moderatorin Gayle King, die Bürgerrechtlerin Amanda Nguyen, die NASA-Wissenschaftlerin Aisha Bowe und die Filmemacherin Kieranne Flynn.

Der suborbitale Flug dauerte elf Minuten. Die Rakete erreichte dabei Geschwindigkeiten von über 3.200 km/h und eine Höhe von rund 100 Kilometern – genug, um kurzzeitig Schwerelosigkeit zu erleben. Die Crew konnte im Livestream hörbar ihre Begeisterung kaum zurückhalten und schrie vor Freude während des Flugs. Besonders Katy Perry zeigte nach der Landung ihre Emotionen: Sie kniete sich auf den Boden und küsste den texanischen Wüstenboden. Gayle King sang später sogar „What a Wonderful World“ im Raumfahrzeug.

Peinlicher Bezos-Moment geht viral

Doch nicht alles verlief reibungslos: Jeff Bezos selbst sorgte am Boden für einen peinlichen Moment, als er beim Versuch, seine Verlobte Sánchez nach der Landung zu begrüßen, über eine Erhebung stolperte und der Länge nach hinfiel – ein unbeabsichtigter, aber viral gegangener Zwischenfall.

Den Fall konnte er mit seinen Händen abbremsen und landete unverletzt – allerdings schien er sich über die ungewollt komische Gag-Einlage, die aus einem Charly Chaplin-Streifen stammen könnte, ein wenig zu ärgern. Dann küsste er seine Verlobte Lauren Sánchez und jubelte dann wieder.

Bevor die Rakete startete, verabschiedete sich Bezos emotional von der Crew und sagte: "Wenn ihr zurückkommt, will ich hören, wie es euch verändert hat. Ich liebe euch alle."

Die Rakete wurde mit einem BE-3PM-Triebwerk angetrieben, das mit Flüssigsauerstoff und -wasserstoff arbeitet und dabei nur Wasserdampf ausstößt. Es war bereits der 31. Start von New Shepard seit Beginn der kommerziellen Missionen im Jahr 2015 – doch dieser wird zweifellos als einer der bedeutendsten in Erinnerung bleiben.

Geldfrage

Wie viel die sechs Space Girls für ihren Flug in das Weltall bezahlt haben, das wollte Jeff Bezos nicht verraten. Insider zweifeln daran, dass überhaupt jede einzelne der sechs etwas bezahlt hat – war der Flug doch die perfekte Promo für Blue Origin-Flüge in die Schwerelosigkeit. Das rund elfminütige Abenteuer kostet mehrere hunderttausend Dollar für Privatpersonen. Ohne Moos nichts los!