Millionen Menschen fasziniert von diesem Weihnachtsmarkt

Ein künstlich erzeugter Weihnachtsmarkt vor dem Buckingham Palace hat Millionen Menschen getäuscht – Besucher reisten an, nur um festzustellen, dass der festliche Markt nie existiert hat!

Ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum, Holzbüdchen voller Leckereien und darüber glitzernde Lichterketten: Fotos eines vermeintlichen Weihnachtsmarktes direkt vor dem Buckingham Palace begeisterten in den sozialen Medien. Nutzer bei Instagram, TikTok und Facebook teilten die Bilder millionenfach. Laut den Beiträgen sollte der Markt angeblich vom 14. November bis 5. Januar stattfinden.

Einheimische und Touristen, die sich in Weihnachtsstimmung bringen wollten, strömten zum Palast – und wurden enttäuscht. Der Markt ist nicht real, er hat nie existiert.

Alles nur Fake ...

Wie die britische „BBC“ berichtet, handelt es sich bei den Fotos um KI-Fälschungen. Auf dem Platz vor dem Buckingham Palace steht weder ein Weihnachtsbaum noch befinden sich dort Buden oder Weihnachtsbeleuchtung. Auch angebliche Erfahrungsberichte in sozialen Netzwerken sind gefälscht. Selbst Reiseblogger und Profile mit Freizeittipps ließen sich täuschen und teilten die Bilder weiter.

Die „BBC“ interviewte Touristen, die wegen des vermeintlichen Marktes angereist waren und vor Ort feststellen mussten, dass es ihn nie gegeben hat.

Royals veröffentlichen Statement

Die Reichweite der Fake-Bilder war so groß, dass sogar das britische Königshaus reagierte. Im Royal Mews Christmas Shop, einem weihnachtlichen Pop-up-Geschäft auf dem Palastgelände, findet sich nun ein deutlicher Hinweis: Es handle sich um einen Shop – nicht um einen Weihnachtsmarkt.

Der Hinweis endet klar und unmissverständlich: „Im Buckingham Palace wird es keinen Weihnachtsmarkt geben.“